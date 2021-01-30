شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: 1200 وفاة و23 ألف إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت بريطانيا 1200 حالة وفاة بسبب كوفيد-19 اليوم السبت، انخفاضا من 1245 في اليوم السابق، و23275 إصابة جديدة بالمرض، وهو انخفاض أيضا عن اليوم السابق.

وتمثل أرقام الوفيات أولئك الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا خلال الثمانية والعشرين يوما الماضية.

وأظهرت بيانات رسمية أن ثمانية ملايين و380 ألفا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للمرض حتى الآن، ارتفاعا من عدد سبعة ملايين و890 ألفا الذي أُعلن يوم الجمعة.