طهران تعدم الناشط البلوشي دهقان

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وقد دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، إلى إلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه.ومن جهتها قالت منظمة العفو الدولية أمس الأول، إن السلطات الإيرانية كانت تخطط لإعدام جاويد دهقان، من الأقلية البلوشية الإيرانية.
وطالبت المنظمة المرشد الإيراني علي خامنئي بإيقاف تنفيذ حكم الإعدام، وذكرت أن محاكمة جاويد كانت غير عادلة بشكل فادح، ويقول إنه تعرض للتعذيب من خلال الضرب والجلد وخلع الإبهام وتجريده من ملابسه.
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