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طهران تعدم الناشط البلوشي دهقان

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- بواسطة أيمن الوشواش - كشفت وسائل إعلام إيرانية، أن السلطات في طهران قامت أمس بإعدام السجين السياسي البلوشي البالغ من العمر (31 عاما)، جاويد دهقان خلد، بتهمة «المحاربة والتعاون الفعال مع الجماعات المناهضة للنظام»، وقال موقع إيران إنترناشونال، «إن دهقان تم إعدامه في سجن زاهدان في إيران».

وقد دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، إلى إلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه.

ومن جهتها قالت منظمة العفو الدولية أمس الأول، إن السلطات الإيرانية كانت تخطط لإعدام جاويد دهقان، من الأقلية البلوشية الإيرانية.

وطالبت المنظمة المرشد الإيراني علي خامنئي بإيقاف تنفيذ حكم الإعدام، وذكرت أن محاكمة جاويد كانت غير عادلة بشكل فادح، ويقول إنه تعرض للتعذيب من خلال الضرب والجلد وخلع الإبهام وتجريده من ملابسه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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