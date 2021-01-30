شكرا لقرائتكم خبر طهران تعدم الناشط البلوشي دهقان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت وسائل إعلام إيرانية، أن السلطات في طهران قامت أمس بإعدام السجين السياسي البلوشي البالغ من العمر (31 عاما)، جاويد دهقان خلد، بتهمة «المحاربة والتعاون الفعال مع الجماعات المناهضة للنظام»، وقال موقع إيران إنترناشونال، «إن دهقان تم إعدامه في سجن زاهدان في إيران».

وقد دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، إلى إلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه.

ومن جهتها قالت منظمة العفو الدولية أمس الأول، إن السلطات الإيرانية كانت تخطط لإعدام جاويد دهقان، من الأقلية البلوشية الإيرانية.

وطالبت المنظمة المرشد الإيراني علي خامنئي بإيقاف تنفيذ حكم الإعدام، وذكرت أن محاكمة جاويد كانت غير عادلة بشكل فادح، ويقول إنه تعرض للتعذيب من خلال الضرب والجلد وخلع الإبهام وتجريده من ملابسه.