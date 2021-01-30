شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طاق عبد العزيز: تطوير الريف المصرى أهم المشروعات القومية فى آخر 70 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طاق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، إن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى هو من أهم المشروعات القومية الكبرى فى أخر 70 عاما بمصر، وكذلك المشروع سيزيد الانتماء بالوطن، وسيجفف منابع الإرهاب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز عبر برنامجه آخر النهار المذاع على قناة النهار، أن المشروع القومى لتطوير القرى المصرية سيضيف لمصر ضرائب بشكل كبير، والمشروع سينقل أكثر من 60 مليون مواطن بحياة كريمة، وكذلك سيساعد فى توفير العديد من المشروعات.

وتابع أنه يجب إنشاء هيئة جديدة باسم هيئة تنمية الريف المصرى، مضيفا أن المشروع سيجعل المواطنين يهربون من القاهرة إلى الريف بسبب العوامل الجيدة التى تساعد المواطن على استنشاق هواء نقى ومياه صحية وسيوجد العديد من المشروعات التى تتوافر مع كل قرية.