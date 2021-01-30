شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء بمجلس النواب يكشفون دور قناة الجزيرة الفوضوى والتخريبى فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمارس قناة الجزيرة القطرية كل أشكال وصور العهر الإعلامى، وترتكب كل المخالفات والانتهاكات لميثاق الشرف الإعلامى والضرب بأخلاقيات المهنة عرض الحائط، مستهدفة فى معالجاتها الإعلامية وما تبثه على شاشتها كل ما يخدم ويساعد على تنفيذ المخططات الشيطانية لقوى الشر من أجل تفتيت وتفكيك الدول العربية لإضعافها، وإثارة التفرقة والفتنة فى الوطن العربي.

وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن قناة الجزيرة القطرية تبث الأكاذيب والشائعات المغرضة والهدامة التى تستهدف إثارة الفتن والبلبلة وإشعال الفوضى فى البلدان العربية، مستخدمة فى ذلك كل الأدوات والطرق غير المشروعة والمتعارضة مع مواثيق الشرف الإعلامى وأخلاقيات مهنة الإعلام، كما أن كل التقارير الدولية فضحت هذه القناة المعادية ودعمها للإرهاب وتبنيها الدعوات التخريبية والفوضوية.

من جانبه، أكد النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن قناة الجزيرة القطرية تتنفس الكذب ليلا ونهارا، وتتخذ مواقف عدائية ضد مصر وبعض الدول فى منطقة الشرق الأوسط، ولا تتوقف عن نشر الشائعات وبث الصور والفيديوهات المفبركة لخداع الناس وتنفيذ أجندات التخريب والفوضى التى تدبرها الدول الراعية والممولة للإرهاب.

فيما، قال النائب تامر عبد القادر، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن قناة الجزيرة تبث أكاذيب وسموم وشائعات، ولابد من التصدى بقوة للإعلام المعادى، مشيرا إلى أن قناة الجزيرة القطرية وغيرها من القنوات المعادية التى تدعم التنظيمات والجماعات الإرهابية والمتطرفة، ترتكب العديد من الانتهاكات والممارسات المشبوهة، وتعتمد على الفبركة والشائعات والأكاذيب ضد مصر وبعض الدول.