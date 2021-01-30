توقيف رجال سلطة في قضية تلاعب بالتلقيح في تازة

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، توقيف رجال سلطة في تاريخ، وذلك في قضية تلاعب بالتلقيح.

وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأنه تم يومه السبت ضبط استفادة 8 أشخاص، بمركز التلقيح “أنوال” بتازة، من الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد-19، على الرغم من عدم توفرهم على الشروط الضرورية لتلقي اللقاح ضمن الفئات المستهدفة بالمرحلة الحالية من حملة التلقيح الوطنية.

وأضاف البلاغ أنه تم، تبعا لذلك، توقيف خليفة قائد مكلف بالملحقة الإدارية الثانية بتازة وعون سلطة عن العمل، كما تم إنهاء مهام الأشخاص المشرفين على تسجيل وضبط الفئات المستهدفة بعملية التلقيح بمركز التلقيح “أنوال”، وفتح تحقيق للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه الواقعة، وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.