بعد محنة “كورونا”.. الإصابة تضاعف متاعب مدافع “الأسود”

جدة - عبدالحي حسين - ضاعفت الاصابة متاعب الدولي المغربي جواد الياميق، مدافع فريق ريال بلد الوليد، أياما قليلة بعد تعافيه من فيروس “كورونا” المستجد.

ولم يستطع الياميق اتمام الحصة التدريبية لفريقه الاسباني، وهو ما غيبه عن مباراة ويسكا.