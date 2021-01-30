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بعد محنة “كورونا”.. الإصابة تضاعف متاعب مدافع “الأسود”

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محمد الشرع 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين -  ضاعفت الاصابة متاعب الدولي المغربي جواد الياميق، مدافع فريق ريال بلد الوليد، أياما قليلة بعد تعافيه من فيروس “” المستجد.

ولم يستطع الياميق اتمام الحصة التدريبية لفريقه الاسباني، وهو ما غيبه عن مباراة ويسكا.

وكشف فريق بلد الوليد، في بلاغ رسمي، عن غياب مدافعه المغربي لمدة بين اسبوعين وثلاثة، وهو سيحرمه من المشاركة في مبارتي الافيس وايبار.
ولم يشفع “بروتوكول كوفيد”، الذي يعتمد علی تداريب فردية قبل الالتحاق بالمجموعة بعد الشفاء من “كورونا”، والذي ينهجه بلد الوليد (لم يشفع) في الحٶول دون اصابة الياميق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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