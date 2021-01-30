بعد محنة “كورونا”.. الإصابة تضاعف متاعب مدافع “الأسود”

جدة - عبدالحي حسين - ضاعفت الاصابة متاعب الدولي المغربي جواد الياميق، مدافع فريق ريال بلد الوليد، أياما قليلة بعد تعافيه من فيروس “كورونا” المستجد.
ولم يستطع الياميق اتمام الحصة التدريبية لفريقه الاسباني، وهو ما غيبه عن مباراة ويسكا.
وكشف فريق بلد الوليد، في بلاغ رسمي، عن غياب مدافعه المغربي لمدة بين اسبوعين وثلاثة، وهو سيحرمه من المشاركة في مبارتي الافيس وايبار.
ولم يشفع “بروتوكول كوفيد”، الذي يعتمد علی تداريب فردية قبل الالتحاق بالمجموعة بعد الشفاء من “كورونا”، والذي ينهجه بلد الوليد (لم يشفع) في الحٶول دون اصابة الياميق.