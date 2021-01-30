الوداد يفوز علی شباب المحمدية بهدف نظيف

جدة - عبدالحي حسين - فاز فريق الوداد الرياضي، اليوم السبت، في مباراة ودية على شباب المحمدية بهدف لصفر، في المقابلة الإعدادية الرابعة للفريق الأحمر إستعدادا لإستئناف منافسات البطولة الاحترافية.

وتمكن من تسجيل الهدف الوحيد في المبارة المهاجم التنزاني سايمون مسوفا في الدقيقة 64 من الشوط الثاني للمباراة التي جرت أطوارها على ملعب الأب جيكو.

وكان مدرب فريق شباب المحمدية محمد أمين بن هاشم قد إشترط على ادارة فريق الوداد عدم نقل مباراة الفريقين .

يدكر ان الوداد تمكن من الفوز في مباراته الودية على حساب أولمبيك خريبكة بهدف دون رد، فيما تعادل في الثانية والثالثة أمام كل من يوسفية برشيد والدفاع الحسني الجديدي .