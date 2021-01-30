التوزيع الجغرافي للإصابات الـ701 بكورونا.. 65% في جهتي البيضاء والشمال

جدة - عبدالحي حسين - كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات 701 الجديدة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 325 حالة جديدة، منها 258 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

وسجلت بجهة الشمال، 132 حالة، منها 42 حالة بطنجة.

وبجهة سجلت الشرق 42 حالة، وسجلت بجهة الرباط سلا الصخيرات 68، وبجهة سوس ماسة سجلت 43 حالة، وسجلت بجهة مراكش آسفي 36 حالة، ثم 16 حالة بدرعة تافلالت، و5 حالات بجهة العيون الساقية الحمراء، ثم 16 حالة ببني ملال خنيفرة، وبجهة فاس مكناس سجلت 8حالات، و9 حالات بجهة الداخلة وادي الذهب، وحالة واحدة بجهة كلميم واد نون.