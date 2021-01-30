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التحالف العربي يعترض ويدمر طائرة حوثية مفخخة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 30 يناير 2021

أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم، إعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران بإتجاه الأراضي .

 

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم (السبت) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالاجواء اليمنية اطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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