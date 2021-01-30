مندوب اليمن يلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية

محمد الفلاح - السبت 30 يناير 2021

التقى مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبدالله السعدي، اليوم السبت، في إتصال مرئي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، مارك لوكوك .



وفي اللقاء، استعرض السفير السعدي الوضع الانساني في اليمن والاجراءات والخطوات التي اتخذتها الحكومة اليمنية لمواجهة الاثار المحتملة على الوضع الانساني ، في ضوء تصنيف حكومة الولايات المتحدة لمليشيات الحوثية المسلحة كمنظمة إرهابية، بما في ذلك تشكيل لجنة وزارية لتطوير ألية التعامل مع الازمة الانسانية وتسهيل عمل المنظمات الانسانية والاغاثية في اليمن .

واشار إلى مسؤولية الحكومة اليمنية في ضمان وصول المساعدات الانسانية الى كافة المناطق اليمنية المحتاجة دون تمييز وازالة اي عقبات او صعوبات قد تصادف نشاط هذه الوكلات الدولية .. مثمناً الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للتخفيف من المعاناة الانسانية، واعادة التاكيد على الالتزام القوي بتقديم كل سبل الدعم والتعاون للوكالات الانسانية العاملة في اليمن .

من جانبه اشاد مارك لوكوك بجهود الحكومة اليمنية وتعاونها مع وكالات الامم المتحدة الانسانية .. معبراً عن تطلعه للعمل المشترك للتغلب على اي معوقات قد تعترض عمل وانشطة هذه المنظمات والحد من أي آثار محتملة نتيجة هذا التصنيف .