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تقديم 107.561 جرعة من لقاح كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بالإمارات

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم 107.561 جرعة من لقاح خلال الساعات الـ24 الماضية بالإمارات والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 30 يناير 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، السبت، تقديم 107.561 جرعة من لقاح كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

ويبلغ بذلك مجموع الجرعات التي تم تقديمها 3.114.162 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 31.49 جرعة لكل 100 شخص، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

 

 

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كورونا وسعياً إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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