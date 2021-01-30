تقديم 107.561 جرعة من لقاح كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بالإمارات

محمد الفلاح - السبت 30 يناير 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، السبت، تقديم 107.561 جرعة من لقاح كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.



ويبلغ بذلك مجموع الجرعات التي تم تقديمها 3.114.162 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 31.49 جرعة لكل 100 شخص، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كورونا وسعياً إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.