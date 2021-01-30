سقوط مقذوف حوثي قرب مستشفى بجازان ولا إصابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السعودية سقوط مقذوف عسكري أطلقته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا، من اليمن تجاه محافظة الحرث بمنطقة جازان بالمملكة.

وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، السبت، إن الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته مليشيا الحوثية الإرهابية تجاه محافظة الحرث بمنطقة جازان.



وأضاف، أن المقذوف العسكري من نوع كاتيوشا، وسقط في حديقة مجاورة لمستشفى الحرث العام، وتناثرت شظاياه في عدة مواقع مختلفة، ولم ينتج عنه أي إصابات أو أضرار.

ويأتي ذبك بعد ساعات، من إعلان التحالف العربي في اليمن، تدمير طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه السعودية.

وأكد التحالف العربي في بيان، أنه ملتزم "بتدمير القدرات النوعية للحوثيين بما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني".

ودأبت مليشيا الحوثي على استهداف المدنيين في المملكة العربية السعودية بالصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.