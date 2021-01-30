ماكرون يجدد التزام بلاده بدعم لبنان في ملف تشكيل الحكومة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جدّد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون التزام بلاده بدعم لبنان في كافة الملفات، وتحديدا فيما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان، إن ماكرون أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس اللبناني ميشال عون، تم خلاله بحث الأوضاع الراهنة و"ما آل إليه مسار تشكيل الحكومة".

ولفت البيان إلى أن ماكرون "جدد وقوف بلاده إلى جانب لبنان في الظروف الراهنة التي يمر بها، ومساعدته في مختلف المجالات لا سيما في ما يتعلق بالملف الحكومي".

من جهته، شكر عون نظيره الفرنسي على مواقفه الداعمة للبنان، وحرصه على تعزيز العلاقات اللبنانية- الفرنسية وتطويرها في المجالات كافة.

وأمس الجمعة، أعلن ماكرون أن خارطة الطريق الفرنسية للبنان لا تزال مطروحة على الطاولة، وأنه يعتزم القيام بزيارة ثالثة لهذا البلد.

وقال الرئيس الفرنسي، الذي كان يتحدث على مائدة إعلامية مستديرة، إنه لا حلول أخرى متاحة لأزمة لبنان غير الخطة الفرنسية، وأنه سيفعل كل ما باستطاعته للمساعدة في تشكيل حكومة.

وكان ماكرون زار لبنان مرتين بعد انفجار بيروت في 4 أغسطس 2020، طارحا مبادرة فرنسية لتشكيل حكومة من الاختصاصيين غير الحزبيين، وهو ما وعده قادة لبنان بالالتزام به، قبل أن يتراجعوا عن مواقفهم وعرقلوا تشكيل الحكومة نتيجة السباق على الحصص.

وكانت أول نتائج مبادرة ماكرون، تكليف السفير مصطفى أديب لتشكيل الحكومة اللبنانية، ليعتذر بعد 3 أسابيع نتيجة الشروط التي فرضت عليه وتحديدا من حزب الله وحركة أمل.

وبعد أسابيع تم تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، لكنه اصطدم بالعراقيل التي تمثلت في إصرار عون وصهره النائب جبران باسيل على الحصول على الثلث المعطل ووزارتي الداخلية والعدل، وهو ما رفضه الحريري متمسكا بتنفيذ المبادرة الفرنسية.