انطللاق فعاليات تدريب جوي مصري فرنسي مشترك بإحدى القواعد الجوية المصرية اليوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

انطلقت فعاليات تدريب جوي مصري فرنسي مشترك بإحدى القواعد الجوية المصرية، اليوم، شاركت فيه عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية مع دول عدة.



ومن المقرر استمرار التدريب لمدة أيام مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا أثناء فعاليات التدريب.

ومن المنتظر أن تتضمن المراحل الأولى للتدريب، عقد مجموعة من المحاضرات لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبية وتنفيذ طلعات التدريب على مهام العمليات للقوات المشاركة.

ويستهدف التدريب لصقل مهارات القوات المشاركة من الجانبين، وصولاً لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد، لتنفيذ المهام المشتركة وإدارة العمليات الجوية باستخدام أحدث أسلحة الجو بكفاءة عالية تحت مختلف الظروف.

وتأتي هذه التدريبات في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، وبما يساهم في صقل المهارات وتبادل الخبرات والتعرف على أحدث النظم وأساليب القتال ودعم جهود الأمن والاستقرار.