شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان: العقوبات على تركيا يجب أن تظل قائمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، اليوم (السبت) أن إمكانية اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات ضد تركيا ليس لها جدول زمني، موضحاً أن العقوبات على تركيا يجب أن تظل احتمالاً قائماً.

وقال ديندياس: هدف أثينا ليس معاقبة تركيا لكننا أمل أن تتصرف كدولة تحترم التعايش السلمي بين دول الجوار، مضيفاً: الأمر متروك لتركيا لاغتنام الفرصة المتاحة لها والعودة للمسار الأوروبي

وأشار إلى أن من حق بلاده توسيع مياهها الإقليمية كلما كان ذلك ضروريا، منوهاً إلى أن المحادثات الاستكشافية مع تركيا ليست مفاوضات وليس لها موعد محدد.

وشدد وزير الخارجية اليوناني: لا يكفي أن تظهر تركيا سلوكاً جيداً لكي تبقى الأمور على ما هي عليه.

وكان بيان قد صدر المجلس القومي التركي عقب اجتماع ترأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن عن رغبة بلاده في تأييد الدبلوماسية والحوار لحل قضايا بحر إيجه وشرق المتوسط ​​وقبرص.

وأشار إلى أن تركيا مصممة على حماية الحقوق والمصالح التي تنشأ عن القانون الدولي والاتفاقيات الدولية.