شكرا لقرائتكم خبر عن كوبا تفرض حجراً صحياً على القادمين إليها والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هافانا- (رويترز)

أعلنت الحكومة الكوبية السبت، أن معظم المسافرين إلى البلاد سيخضعون لحجر صحي يستمر ما يصل إلى أسبوع اعتباراً من السادس من فبراير/ شباط المقبل، وأن الرحلات الجوية من الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى ستُخفض إلى ما لا يزيد على رحلة واحدة أسبوعياً لكل شركة طيران.

وسيبقى السائحون في الفنادق على حسابهم والسكان في مراكز خاصة مجانية إلى أن تظهر نتيجة سلبية للفحص خلال خمسة أيام. وحالياً لا بد أن يصل الزائرون وبصحبتهم نتيجة فحص سلبية لفيروس كورونا وأن يجروا فحصاً آخر في المطار.

وقفزت حالات الإصابة بكوفيد-19 في كوبا منذ بدء إعادة فتح المطارات في نوفمبر/تشرين الثاني وزاد عدد الحالات على 13 ألف حالة في ما مضى من يناير/كانون الثاني، وهو أكثر من أربعة أمثال الحصيلة الشهرية خلال العام الماضي.

ويلغ عدد حالات الوفاة الآن 213 حالة بمعدل 0.87 في المئة وهي نسبة أقل من نصف النسبة المئوية الدولية والإقليمية. وتقول الحكومة، إن أكثر من 70 في المئة من حالات الإصابة مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالمسافرين، وأغلبهم كوبيون يقيمون قي الخارج يزورون أسرهم ويغضون الطرف عن قواعد الحجر الصحي المنزلي.

وبالفعل تم تخفيض عدد الرحلات الجوية من الولايات المتحدة والمكسيك وبنما وجزر الباهاما وجمهورية الدومينيكان وجامايكا وهايتي وعدد قليل آخر من الدول هذا الشهر وسيتم تخفيضها أكثر.