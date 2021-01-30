شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان تضبط 324 كيلوجراماً من الكوكايين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سالونيكي (اليونان) - (أ ف ب)

أعلنت الشرطة اليونانية، السبت، أنها ضبطت «324 كيلوجراماً من الكوكايين الصافي» في وسط مدينة سالونيكي، وأوقفت ثلاثة أشخاص هم قادة مفترضون في شبكة تهريب دولية للمخدرات.

ولفت مصدر في الشرطة إلى أن الموقوفين الثلاثة هم ألباني وكرواتي ويوناني، فيما يستمر البحث عن عضو رابع في الشبكة من الجنسية الكرواتية. وأشارت الشرطة اليونانية في بيان إلى أن ثلاثة رجال ضُبطوا بالجرم المشهود، خلال عملية أمنية منسقة الجمعة في وسط سالونيكي ثاني كبرى المدن اليونانية.

وعثرت الشرطة في شقة كان يعيش فيها أحد الموقوفين، على «324 كيلوجراماً من الكوكايين في 260 طرداً» مُعدة للبيع في اليونان، وفق البيان الذي قدّر قيمة المضبوطات بمئة مليون يورو. وتشكّل اليونان الواقعة في جنوب شرق أوروبا مع باقي أنحاء شبه جزيرة البلقان، ممراً رئيسياً لتجار المخدرات في القارة.