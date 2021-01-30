شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تحصل على 17 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إسلام أباد - (رويترز)

قال مسؤول صحي حكومي في باكستان السبت، إن الحكومة حصلت على 17 مليون جرعة من لقاح شركة أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 في إطار مبادرة كوفاكس لتوزيع اللقاح على الدول الفقيرة.

وأضاف فيصل سلطان مساعد رئيس الوزراء الخاص لشؤون الخدمات الصحية على تويتر، أن نحو ستة ملايين جرعة ستصل في الربع الأول من 2021 والباقي بحلول منتصف العام. ووقعت باكستان العام الماضي على مبادرة كوفاكس بتنسيق من منظمة الصحة العالمية لمساعدة الدول منخفضة الدخل في الحصول على اللقاحات.