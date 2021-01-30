شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسجل 1200 وفاة و23275 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - (رويترز)

سجلت بريطانيا 1200 حالة وفاة بسبب كوفيد-19، السبت، انخفاضاً من 1245 في اليوم السابق، و23275 إصابة جديدة بالمرض، وهو انخفاض أيضاً عن اليوم السابق.

وتمثل أرقام الوفيات أولئك الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا خلال الثمانية والعشرين يوماً الماضية. وأظهرت بيانات رسمية أن ثمانية ملايين و380 ألفاً تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للمرض حتى الآن، ارتفاعاً من عدد سبعة ملايين و890 ألفاً الذي أُعلن الجمعة.