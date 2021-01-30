شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع التيار الكهربائي عن 100 ألف منزل في تشيلي بسبب الأمطار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سانتياغو - أ ف ب

انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 100 ألف منزل منذ الجمعة، في منطقة سانتياغو جراء سقوط أمطار غير مسبوقة في فصل الصيف على العاصمة التشيلية وضواحيها، وفق ما ذكرت السلطات.

وأدى سقوط الأمطار الغزيرة، التي من المتوقع أن تستمر حتى الأحد، على معظم أنحاء تشيلي، إلى قطع التيار الكهربائي عن 112 ألفاً و833 منزلاً وغمرت المياه العديد من الأحياء في منطقة سانتياغو.

كما تسبب سقوط أشجار في تعطيل حركة المرور، وتم إغلاق العديد من الطرق عند سفح سلسلة جبال الأنديز بسبب الانزلاقات الأرضية. وتعاني المنطقة ووسط البلاد أسوأ حالة جفاف منذ 60 عاماً.