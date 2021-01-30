شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط المكسيكية تعلق رحلاتها إلى كندا بعد إعلان ترودو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مكسيكو سيتي – رويترز

أعلنت شركة الخطوط الجوية المكسيكية (إيرو مكسيكو)، السبت، تعليق رحلاتها إلى كندا، ابتداء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير/شباط وحتى 30 مارس/آذار، بعد أن أعلنت كندا أن شركاتها الرئيسية ستعلق رحلاتها إلى المكسيك والكاريبي لثلاثة أشهر بدءاً من غد الأحد.

وأعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الجمعة، عن الإجراءات التي وافقت عليها شركات الطيران الكندية في محاولة لاحتواء انتشار وباء فيروس كورونا، مع ما تواجهه حملة البلاد لطرح اللقاحات المضادة للفيروس من انتكاسة جديدة.

وفي بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، قالت الخطوط الجوية المكسيكية إنه سيجري تعليق رحلاتها إلى تورونتو في الثامن من فبراير/شباط، كما ستعلق رحلاتها إلى مونتريال وفانكوفر بدءاً من العاشر من فبراير/شباط.