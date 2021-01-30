شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تطلق حملة التلقيح ضدّ «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الجزائر - أ ف ب

أطلقت الجزائر، السبت، حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في ولاية البليدة (وسط) حيث كان الوباء قد بدأ تفشيه في آذار/مارس الماضي، مستخدمة لقاح «سبوتنيك-في» الروسي، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إنّ الحملة تستهدف في مرحلة أولى «قطاع الصحة والأشخاص المسنين والمصابين بالأمراض المزمنة» على أن يتم توسيع نطاقها الأحد لتشمل عناصر الأمن والحماية المدنية وقطاع التعليم والأئمة والسياسيين والصحفيين.

وجرى إطلاق الحملة «في عيادة متعددة الخدمات» بهذه الولاية التي تضررت بشدة من الأزمة الوبائية. وتم تعبئة نحو ثمانية آلاف مركز صحي في أرجاء البلاد.

وتسلمت الجزائر الجمعة الجرعات الأولى من اللقاح الروسي، من دون تحديد العدد. وكانت أعلنت نهاية كانون الأول/ديسمبر طلب 500 ألف جرعة من موسكو.

وقررت الحكومة الجزائرية السبت «تمديد الحجر الجزئي المنزلي» الممتد من الثامنة مساء حتى الخامسة صباحاً، في 19 ولاية من أصل 48. وكانت 29 ولاية خاضعة لهذا الإجراء قبل القرار الجديد.