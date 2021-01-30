شكرا لقرائتكم خبر عن مئات التونسيين يحتجون على انتهاكات الشرطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تونس – رويترز

شارك مئات التونسيين في مسيرات في العاصمة التونسية، السبت، للاحتجاج على انتهاكات الشرطة التي يقولون إنها تعرض للخطر الحريات التي اكتسبوها في ثورة 2011.

وتصدى مئات من رجال الشرطة للمتظاهرين، ما أدى إلى وقوع مناوشات. ورشق بعض المحتجين رجال الشرطة بالزجاجات في حين ضرب رجال الأمن المتظاهرين بالعصي.

ووسط اشتباكات متقطعة اعتقلت الشرطة أكثر من ألف شخص أثناء التظاهرات على مدى الأسبوعين الماضيين احتجاجاً على عدم المساواة المالية وتهميش المناطق الفقيرة وما يصفه المتظاهرون بممارسات وبطش الشرطة.

وتشهد تونس احتجاجات يومية تقريباً منذ منتصف يناير/كانون الثاني، ذكرى ثورة تونس، التي أشعلت فتيل الانتفاضات في أنحاء المنطقة عام 2011.