شكرا لقرائتكم خبر عن «أمناء العويس الثقافية» يعقد اجتماعه الأول لـ 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي - ”الخليج 365”

عقد مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية اجتماعه الأول لعام 2021، برئاسة الدكتور أنور محمد قرقاش رئيس مجلس الأمناء، وأعضاء المجلس، وذلك يوم الأربعاء الماضي وعبر منصة العويس الافتراضية.

وصادق المجلس على محضر الاجتماع السابق، والتقرير الإداري السنوي لعام 2020، وتقرير مدقق الحسابات لعام 2020، واعتمد الموازنة التقديرية لعام 2021، وشكر المجلس الأمانة العامة وإدارة المؤسسة على استمرار العمل بشكل جيد وإقامة الأنشطة الثقافية على منصة العويس الافتراضية، رغم جائحة كورونا، حيث نظمت المؤسسة العديد من برامجها الثقافية وأنشطتها افتراضياً، ويمكن للجمهور متابعة أنشطة المؤسسة في أي وقت على قناة (اليوتيوب)، كما قامت المؤسسة برفد الساحة الثقافية المحلية والعربية بإصدار العديد من الكتب المهمة.

واطّلع المجلس على سير عمل الجائزة واستمرار عملها واستقبال العديد من استمارات الترشيح إلكترونياً عبر موقع المؤسسة www.alowais.com، وتم إغلاق باب الترشح لجوائز الدورة «السابعة عشرة 2020 ـ 2021» نهاية ديسمبر الماضي.

وتقدم إلى الجائزة 1847 مرشحاً في جميع الحقول، فقد تقدم للجائزة في حقل الشعر 321 مرشحاً، وفي القصة والرواية والمسرحية 480 مرشحاً، وفي الدراسات الأدبية والنقد 285 مرشحاً، وفي الدراسات الإنسانية والمستقبلية 496 مرشحاً، وفي الإنجاز الثقافي العلمي 265 مرشحاً.

كما اطّلع المجلس على سير العمل في المؤسسة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.