شباب الأهلي يتابع انتفاضته بهدفي «بيليه» و«المهندس»



دبي: مسعد عبدالوهاب

واصل شباب الأهلي انتفاضته بفوزه على ضيفه اتحاد كلباء بهدفين نظيفين، أحرزهما محمد جمعة «بيليه» وماجد حسن ( 28 و 30 ) على التوالي، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة 14 من دوري الخليج العربي، على أرض استاد راشد.

رفع «الفرسان» رصيده إلى 22 نقطة ليصعد للمركز السادس ويفض شراكته في الرصيد مع «النمور» الذي تجمد عند 19 نقطة.

كان شباب الأهلي الطرف الأفضل في اللقاء ومنحه الموهوب محمد جمعة «بيليه» التقدم، عندما قابل عرضية المدافع عبدالعزيز هيكل برأسية رائعة سكنت شباك مرمى اتحاد كلباء (28)، بعدها بدقيقتين عزز ماجد حسن «مهندس الوسط» التقدم بتسديد ة صاروخية لا تصد ولا ترد من كرة قطعها عزيز وقدمها لماجد الذي سدد من خارج المنطقة في المقص، مسجلاً هدفه الأول في الدوري منذ إبريل عام 2013 عندما زار شباك بني ياس وقتها.

وكان اتحاد كلباء فرط في التقدم في بداية المباراة عندما أهدر فرصة ثمينة من انفراد مالابا في مواجهة ماجد ناصر، لكنه سدد خارج المرمى، وفي المقابل أهدر البرازيلي إيجور جيسوس فرصتين لاحتا له وأودعهما خارج القائم (2 و 22)، وفيما افتقد «النمور» الحلول، كان التوازن والانضباط الدفاعي والزيادة العددية في حالة الهجوم سمة أداء شباب الأهلي في الشوط الأول الذي أنهاه متقدماً بهدفين دون رد.

دخل اتحاد كلباء الشوط الثاني ضاغطاً بغية العودة، وسجل مالابا هدفاً ألغاه حكم المباراة عادل النقبي بداعي التسلل (51)، واستدرك شباب الأهلي وعاد لممارسة سلاح الضغط الهجومي بنشاط ملحوظ للأرجنتيني كارتابيا الذي هدد مرمى الضيف بتسديدتين ضلتا الطريق إلى المرمى.

وشهدت الدقيقة 72 أول ظهور للأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف مع شباب الأهلي بدخوله بدلاً من البرازيلي كارلوس إدواردو، كما حل عبدالله النقبي بدلاً من كارتابيا، كما أجرى اتحاد كلباء تغييراً بدخول محمد الشحي بدلاً من ناصر عبدالهادي.

وسدد الأوزبكي عزيز جانييف كرة مرت بجوار قائم مرمى «النمور» (77)، وكاد الخطير مالابا هداف اتحاد كلباء أن يقلص الفارق بكرة قوية سددها بعد انطلاقة علت العارضة (86)، ولم تسفر الدقائق المتبقية عن خطورة على المرميين لتنتهي المباراة بفوز شباب الأهلي بهدفين نظيفين.