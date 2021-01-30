عضو تنسيقية شباب الأحزاب: طالبات المواطنين كلها مشروعة وتتوافق مع رؤية الدولة

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القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن المواطن يرى أن أداء المجلس خلال الأيام الماضية كان أداء مفاجئا، كما أنه سعيد بهذا الأداء وتوسم خيرا فى الأيام القادمة ونستطيع أن نقول أن المجلس نجح فى تحويل بوصلة الرؤية السلبية للمجالس النيابية إلى إيجابى.

وأضاف النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب،: هناك حالة من الحماسة لدى نواب تنسيقية شباب الأحزاب وأوجه التحية لهم لنشاطهم منذ السوم الأول لحلف القسم .

وتابع: نحن من أبناء الشعب المصرى ومن كافة القرى خرجنا من صفوف الشعب وأنا اتحدث إليك اليوم من داخل دائرتى بين الناس، كيف أكون متواجد داخل الشارع وانقل صوت الناس، وهذا هو المطلوب، والنظرة الإيجابية للناس لنواب التنسيقية يعكس صدق النواب في حمل الأمانة ونستشعر أن هذا الجيل يحمل على عاتقه نجاح تجربة فريدة تحدث لأول مرة في تاريخ مصر وإحساس المسئولية هو بدايات النجاح أما النجاح سيكون نتيجة ما نقدمه للمواطنين وفى نهاية كل دور انعقاد سنقدم كشف إنتاج عما قدمه النواب في مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

وأضاف: طالبات المواطنين كلها مشروعة وتتوافق مع رؤية الدولة لتطوير القرى والمدن وكلها طلبات تخص البنية التحتية من كهرباء وصرف صحى ومياه.