شكرا لقرائتكم خبر عن نواب تنسيقية الأحزاب يتفقدون مصانع شباب بورسعيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يضم 10 نواب من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمهندس عمرو عثماننائبالمحافظ، اليوم السبت، عدد من مصانع الشباب بالمنطقة الصناعية جنوب محافظة بورسعيد.

وأطلع الوفد على خطوط الإنتاج وجودة المنتجات، وحجم التصدير للخارج، فضلا عن كميات المنتجات التي يجرى ضخها بالسوق المحلي، مشيدين بالتجربة وجهود شباب بورسعيد وصغار المستثمرين.