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نواب تنسيقية الأحزاب يتفقدون مصانع شباب بورسعيد.. صور

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القاهرة - سامية سيد - تفقد وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يضم 10 نواب من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمهندس عمرو عثماننائبالمحافظ، اليوم السبت، عدد من مصانع الشباب بالمنطقة الصناعية جنوب محافظة بورسعيد.

وأطلع الوفد على خطوط الإنتاج وجودة المنتجات، وحجم التصدير للخارج، فضلا عن كميات المنتجات التي يجرى ضخها بالسوق المحلي، مشيدين بالتجربة وجهود شباب بورسعيد وصغار المستثمرين.

نواب تنسيقية الأحزاب يتفقدون مصانع شباب بورسعيد (1)

 

 

نواب تنسيقية الأحزاب يتفقدون مصانع شباب بورسعيد (2)

 

 

نواب تنسيقية الأحزاب يتفقدون مصانع شباب بورسعيد (3)

 

 

نواب تنسيقية الأحزاب يتفقدون مصانع شباب بورسعيد (4)

 

 

نواب تنسيقية الأحزاب يتفقدون مصانع شباب بورسعيد (5)

 

 

نواب تنسيقية الأحزاب يتفقدون مصانع شباب بورسعيد (6)

 

 

نواب تنسيقية الأحزاب يتفقدون مصانع شباب بورسعيد (7)

 

 

نواب تنسيقية الأحزاب يتفقدون مصانع شباب بورسعيد (8)
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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