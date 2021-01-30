السفير أحمد إيهاب جمال الدين يغادر القاهرة إلى جنيف لتسلم مهام منصبه الجديد

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القاهرة - سامية سيد - غادر السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين ، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان ، إلى جنيف لتسلم مهام منصبه الجديد مندوبا دائما لمصر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى .

وكانت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، التى يترأسها وزير الخارجية، قد عقدت من قبل اجتماعها الدورى برئاسة السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين ، الأمين العام للجنة ومساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، بحضور ممثلى الوزارات والجهات الأعضاء باللجنة.

شهد الاجتماع قيام أمين عام اللجنة باستعراض التقدم المحرز فى عمل الأمانة الفنية خلال العام المنصرم، حيث أوضح أنه على الرغم من أن عام 2020 هو العام التأسيسي الأول لعمل اللجنة، وأنه شهد تحديات ذات الصلة بجائحة كورونا، إلا أن الأمانة تمكنت من استكمال هيكلها المؤسسى، ومن تكوين وحدات العمل المتخصصة وصياغة خطة عمل كل منها، وتوفير الموارد البشرية المطلوبة، واعداد بطاقات الوصف الوظيفى لأعضاء الأمانة، ووضع لبنات المنظومة المعلوماتية التي تعين تلك الوحدات على اداء عملها.

واستعرض جمال الدين ، الأمين العام للجنة ومساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، عملية الإعداد لمسودة أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، والتى شارفت على الانتهاء، وتخضع حالياً للمراجعة النهائية من جانب أعضاء اللجنة، وجارى إتخاذ الترتيبات الازمة لعقد جلسات استماع تشاورية موسعة بشأنها مع ممثلي للمجتمع المدنى من المحافظات المختلفة ، وعرض السفير جمال الدين في هذا الإطار نتائج الاجتماعات التي تمت مع الهيئة الاستشارية ومع المجلس القومى لحقوق الانسان فى هذا الشأن.