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نجيب ساويرس: "شكلنا مكملين مع كورونا حتى بعد التطعيم"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أبدى المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، مخاوفه من استمرار انتشار فيروس ، حتى بعد تلقي اللقاح المناسب ضد الفيروس.

وطالب ساويرس في تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر": "بمزيد من الاحتياطات الصحية، مع عدم توقف الشغل وقطع أرزاق الناس، من أول يوم وبقولكم موضوع كورونا ده مش هيخلص ولازم ننظم حياتنا وشغلنا على هذا الأساس، يعني كل الاحتياطات الصحية مع عدم قتل قوت وأكل عيش الناس".

وتابع ساويرس: "شكلنا مكملين مع الكورونا حتى بعد التطعيم.. مش هنخلص.. ربنا يخلصنا".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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