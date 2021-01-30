الجيش الأمريكي يعلن مقتل زعيم تنظيم "داعش" في العراق

اسماعيل عبد الحي - أعلن المتحدث الرسمي باسم عملية التحالف الدولي "العزم الصلب" ضد "داعش" في العراق وسوريا، الكولونيل وين ماروتو، مقتل زعيم التنظيم في العراق، أبو ياسر العيساوي.

وقال ماروتو في تغريدة عبر "تويتر" إن "زعيم داعش في العراق أبو ياسر، قتل خلال غارة جوية قرب كركوك في 27 يناير"، مشيرا إلى أن "العملية المشتركة للقوات العراقية والتحالف الدولي، أدت إلى مقتل 10 إرهابيين .