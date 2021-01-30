Twitter يعلق حسابا لحزب إسباني أساء للإسلام

علق موقع Twitter الحساب الرسمي لحزب Vox اليميني الإسباني بسبب تغريدة مسيئة للمسلمين، انتهكت سياسة خطاب الكراهية. جاء حظر «تويتر» بعدما حذر الحزب، في إحدى تغريداته، مما وصفه «أسلمة خطرة لإقليم كاتالونيا»، وشجب تزايد أعداد المسلمين المقيمين في ثاني أكبر منطقة متعددة الثقافات في إسبانيا بعد مدريد.

وبالإشارة إلى المسلمين، أوضح منشور «فوكس» أنهم «يمثلون نحو 0.2% من السكان، وهم مسؤولون عن 93% من شكاوى الشرطة، ومعظمهم من المغرب العربي»، واصفا الأمر بأنه «جريمة مستوردة». وأوضح القائمون على موقع «تويتر» أنهم اعتبروا المنشور «يثير الخوف ضد مجموعة من الأشخاص بسبب أصلهم أو جنسيتهم»، الأمر الذي يؤكد أنه «لا مكان له في خدمتهم».

ووفق ما أفادت به صحيفة «يورو ويكلي» الإسبانية، فإن عملاق التواصل الاجتماعي اشترط على الحزب «حذف التغريدة المهينة، لإعادة تفعيل حسابه».