وبالإشارة إلى المسلمين، أوضح منشور «فوكس» أنهم «يمثلون نحو 0.2% من السكان، وهم مسؤولون عن 93% من شكاوى الشرطة، ومعظمهم من المغرب العربي»، واصفا الأمر بأنه «جريمة مستوردة». وأوضح القائمون على موقع «تويتر» أنهم اعتبروا المنشور «يثير الخوف ضد مجموعة من الأشخاص بسبب أصلهم أو جنسيتهم»، الأمر الذي يؤكد أنه «لا مكان له في خدمتهم».
ووفق ما أفادت به صحيفة «يورو ويكلي» الإسبانية، فإن عملاق التواصل الاجتماعي اشترط على الحزب «حذف التغريدة المهينة، لإعادة تفعيل حسابه».
كانت هذه تفاصيل خبر Twitter يعلق حسابا لحزب إسباني أساء للإسلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.