انفجارات عنيفة بمناطق النفوذ الإيراني في سوريا

ضربت انفجارات عنيفة مناطق نفوذ الميليشيات الموالية لإيران في ريف «دير الزور» الشرقي، وتحديدا في منطقة «العباس» التابعة لـ«البوكمال». وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن المنطقة توجد فيها قوات إيرانية وميليشيات موالية لها. بينما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن طبيعة الانفجارات وأسبابها. وقد أشار المرصد، في 19 الشهر الجاري، إلى انفجارات عنيفة هزت منطقة «دير الزور» لليوم الثاني على التوالي.

وأفادت مصادره بأنها ناجمة عن تفجير المسلحين الموالين للنظام وميليشيات «لواء فاطميون» ذخائر وأسلحة تابعة لهم من مخلفات القصف الإسرائيلي بمحيط مدينة «دير الزور» في 13 من الشهر الجاري، حيث سمعت أصوات انفجارات عنيفة جدا في المنطقة.