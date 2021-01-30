لاعب “الأسود” يلتحق رسميا بفريق خيطافي الاسباني

جدة - عبدالحي حسين - أعلن فريق خيطافي الاسباني، اليوم السبت، تعاقده مع الدولي المغربي سفيان شاكلة علی سبيل الاعارة قادما من فريق فيا ريال.

ولم يشارك سفيان كثيراً مع فيا ريال خلال الموسم الجاري، بعدما خاض 3 مباريات فقط لتفضيل المدرب اوناي ايمري للاعبين اخرين.

وسبق لمسٶولي فريق فالنسيا الاسباني التعبير عن رغبتهم في الاستفادة من خدمات لاعب المنتخب الوطني خلال فترة الانتقالات الشتوية، قبل أن يحط الرحال بفريق خيطافي.

ويرتبط شاكلة بعقد مع فيا ريال يمتد الی غاية 2022، علما أنه استهل مساره مع شبان مالقا، ثم فريقه الرديف، وانتقل بعدها الی الفريق الثاني لريال بيتيس، كما لعب لرودا، الميريا “باء” ومليلية.