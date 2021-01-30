بعد تلقيه اللقاح.. ملك الأردن: شعرت ببعض الأعراض الجانبية -فيديو

جدة - عبدالحي حسين - كشف ملك الأردن، عبد الله الثاني، اليوم السبت، عما تعرض له بعد مرور يومين على تلقيه اللقاح المضاد لفيروس “كورونا” المستجد.

وقال في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إنه شعر ببعض الأعراض الخفيفة، من تعب وصعوبة في النوم ليومين بعد تلقي اللقاح، لكنه أكد أن الفائدة أعظم بكثير، خاصة مقارنة بخطر الإصابة بـ(كوفيد-19).

وأوضح أنه حرص على تلقى لقاح “كورونا” أمام عدسة الكاميرا “ليدرك الجميع أن العملية سهلة وآمنة، وأنه مع تلقي المزيد من الأردنيين للقاح سنتمكن بعون الله من البدء في التعافي والعمل لتعود الحياة إلى طبيعتها”.

وبشأن تأثير فيروس “كورونا” المستجد على اقتصاد الأردن وسبل معيشة مواطنيه، فقد أكد العاهل الأردني في تصريحاته لوكالة (بترا) أنه “تم اتخاذ ما يلزم من القرارات الحكومية لتخفيف أثرها على مختلف القطاعات وحماية الشرائح المجتمعية الأكثر تضررا، كما أنه وجه الحكومة إلى الموازنة في قراراتها بين الحفاظ على الصحة العامة وحماية الاقتصاد الوطني، والسعي لتحويل التحديات إلى فرص”.