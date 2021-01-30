تعرف على الطقس المتوقع في الإمارات غداً الأحد

محمد الفلاح - السبت 30 يناير 2021

توقع المركز الوطني للأرصاد بالإمارات أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط تدريجياً على البحر وتكون شمالية غربية / 15 - 30 تصل إلى 40 كم/س أحيانا على البحر.



وقال المركز في نشرته اليومية إن الموج في الخليج العربي يكون متوسطا إلى مضطرب أحياناً ويحدث المد الأول عند الساعة 14:15 والثاني عند 04:14 والجزر الأول عند الساعة 21:35 والجزر الثاني عند الساعة 08:41 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند **:** والمد الثاني عند الساعة 00:09 والجزر الاول عند الساعة 17:30 والجزر الثاني عند الساعة 06:20.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 26 14 75 25

دبــي 26 14 80 30

الشارقة 25 13 75 25

عجمان 26 14 80 30

أم القيوين 28 12 85 25

رأس الخيمة 27 11 80 30

الفجيرة 25 16 80 40

العين 27 14 70 20

ليوا 28 13 75 20

الرويس 26 13 80 25

السلع 27 14 80 30

دلما 25 17 85 40

طنب الكبرى 26 16 80 35

طنب الصغرى 26 16 80 35

أبو موسى 26 16 80 35