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المكسيك: إصابات كورونا تصل إلى 1.84 مليون 

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الدمام - شريف احمد - بلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد فى المكسيك 84ر1 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت مكسيكو سيتى ، وذلك وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء .

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات جراء الإصابة بمرض كوفيد - 19 الذى يسببه في البلاد بلغ 156 ألفا و 579 شخصا بينما تعافى 39ر1 مليون شخص .

ومر حوالي 48 أسبوعًا منذ ظهور الحالة الأولى للإصابة بالفيروس فى المكسيك .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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