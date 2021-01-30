شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك: إصابات كورونا تصل إلى 1.84 مليون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد فى المكسيك 84ر1 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت مكسيكو سيتى ، وذلك وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء .

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات جراء الإصابة بمرض كوفيد - 19 الذى يسببه فيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ 156 ألفا و 579 شخصا بينما تعافى 39ر1 مليون شخص .

ومر حوالي 48 أسبوعًا منذ ظهور الحالة الأولى للإصابة بالفيروس فى المكسيك .