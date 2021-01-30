الكلداني يطالب الحكومة بالاعتذار عن رسالة ماجستير تضمنت 'عنواناً مسيئاً'

بغداد - ياسين صفوان - طالب الأمين العام لحركة بابليون ريان الكلداني، السبت، الحكومة بالاعتذار عن رسالة ماجستير في جامعة الموصل تضمنت "عنواناً مسيئاً".

وقال الكلداني في رسالة موجهة الى رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، "وصلنا خبر عن رسالة ماجستير موضوعها مسيء وعنوانها مسيء وقصدها مسيء. لا بل هو اكثر من مسيء، انه التحريض بحد ذاته، مضيفاً "لم نصدق ما قرأنا في اللحظة الاولى حين اطّلعنا على فحوى رسالة الماجستير الموبوءة هذه، ظنناها لوهلة، صادرة عن إمارة من القاعدة في قندهار او من بقايا تنظيم القاعدة في اعالي طورا بورا، لم نصدق اننا في العام 2021 وبعد مسار طويل مرسوم بالدم، نجد انفسنا في هكذا موقع".

وتساءل "هل يعقل اننا في العراق الذي شهد العالم كله على معركته ضد الارهاب والتكفير، نسمح بتمرير هذا الهراء في جامعاتنا، وهل يعقل ان الارهاب التكفيري الذي دسنا على رأسه في المعارك، يتسلل الى جامعاتنا وأين في الموصل، كيف وصلنا الى يوم، يحتفى في جامعاتنا برسالات عنوانها مثل هذا التكفير "المسيحية الصهيونية".

وأضاف "اننا اذ نستنكر، وندين، ونعارض مثل هذا التخوين والتكفير والتضليل، نضع القضية امام الرأي العام ونطالب وزارة التعليم ورئاسة مجلس الوزراء، وكل المعنيين، بالمباشرة فوراً لتصحيح هذا الخطأ الفادح، قبل ان نلجأ ، لطرق اخره و باب المحافل الدولية"، مشدداً بالقول "انتم مطالبون باعتذار، ومحاسبة، وتصحيح فوري لهذه الخطيئة".

وتابع "رسالة الماجيستير التكفيرية هذه، مكانها تنظيم داعش، وتنظيم داعش مكانه المقبرة لأننا هزمناه، وان كنتم غفلتم، فنحن هنا، وسنذكركم ان غابت الذكرى".