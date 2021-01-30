تدريب جوي مشترك بين القوات المصرية والفرنسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك بإحدى القواعد الجوية المصرية بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام.

يأتي هذا التدريب فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية مع الدول الصديقة والشقيقة والذي يستمر لعدة أيام مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا أثناء فعاليات التدريب.

ووفقا لبيان نشرته وزارة الدفاع المصرية على موقعها، تضمنت المراحل الأولى للتدريب، عقد مجموعة من المحاضرات لتوحيد المفاهيم القتالية، وتبادل الخبرات التدريبيـة وتنفيذ طلعات التدريب على مهام العمليات للقوات المشاركة.





ويهدف التدريب لصقل مهارات القوات المشاركة من الجانبين، وصولًا لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد لتنفيذ المهام المشتركة وإدارة العمليات الجوية باستخدام أحدث أسلحة الجو بكفاءة عالية تحت مختلف الظروف.

بدورها، أعربت عناصر من القوات الجوية المشاركة في التدريب عن سعادتها بحفاوة الاستقبال والتنظيم الجيد والذى يأتى أيضاً في إطار دعم علاقات التعاون العسكرى المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين.