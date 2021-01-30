عبد الرحيم المنتصر.. المرشح لرئاسة الحكومة وتفتيت أصوات غرب ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جاء إعلان رجل الأعمال عبد الرحيم مختار المنتصر، ترشحه لرئاسة حكومة ليبيا المقبلة عن طرابلس، ليطرح تساؤلات حول مصير أصوات غربي البلاد.

وأوضح المنتصر في منشور عبر صفحته الرسمية أنه تقدم، الخميس الماضي، بكافة المستندات والنماذج والتزكية المطلوبة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للترشح إلى منصب رئيس الحكومة الوطنية القادمة.

وتعهد بتحمل المسؤولية والمساهمة لتذليل الصعاب وخلق الحلول للمشكلات اليومية، واحترام صلاحياته وعدم تجاوزها، وتفعيل دور البلديات لضمان وصول الخدمات لكل المدن والقرى.

تفتيت الأصوات



يحظى المنتصر بتأييد كبير من أبناء مدينة مصراتة والغرب الليبي، ما قد يساهم في تفتيت أصوات المدينة ومؤيديها في الغرب الليبي، خاصة مع ترشح أحمد معيتيق وفتحي باشاغا لذات المنصب عن المنطقة الغربية.

كما يحظى أيضاً، على خلاف كافة مرشحي الغرب الليبي، بتأييد كبير نسبيا من أنصار النظام السابق، إضافة إلى علاقته بعدة دول خارجية نتيجة لوظائفه السابقة، حتى الآن كونه رجل أعمال بارزا.

من هو المنتصر؟

المهندس عبد الرحيم مختار المنتصر، تعود جذور عائلته إلى مدينة مصراتة، وهو من مواليد ديسمبر 1953 في مدينة طرابلس بمنطقة سوق الجمعة.

تخرج في كلية الهندسة قسم "الهندسة المعمارية" بجامعة طرابلس" عام 1974، وحصل عدة دورات مهنية في إدارة المشروعات باليونان وبريطانيا.

ويتقن المنتصر اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وتولى في وقت سابق إعداد العديد من الدراسات الاقتصادية والفنية لمشروعات الإسكان في ليبيا.

وشغل العديد من الوظائف الرسمية مثل رئاسة مجلس إدارة شركة التنمية الوطنية، والمدير العام لشركة صناعة مواد البناء، كما تولى متابعة بعض مشروعات شركة الاستثمارات الخارجية في عدة دول منها (اليونان – تونس - يوغسلافيا - لبنان- مالطا – إيطاليا).

وتولى أيضاً رئاسة مجلس الإدارة والمدير العام للشركة الوطنية للتنمية والاستثمار السياحي، والمدير العام للشركة الليبية الإيطالية للهندسة والاتصالات المساهمة.

كما شارك أيضاً كعضو مؤسس بغرفة التجارة والصناعة الليبية البلجيكية ببروكسل، وغرفة التجارة الإيطالية الليبية.

عائلة المنتصر

وينتمي المنتصر لعائلة بارزة في الغرب الليبي، حيث إن جده لأمه سالم ابن عمر باشا المنتصر أمير إمارة سرت ومصراتة في العهد العثماني، ومؤسس حزب الاستقلال في أربعينيات القرن الماضي وزعيم الجبهة الطرابلسية ورئيس حزب الجبهة الوطنية المتحدة.

والده مختار أحمد المنتصر شغل وظيفة السكرتير العام لحزب الجبهة الوطنية ثم السكرتير العام لحزب الاستقلال أحد الآباء المؤسسين للدولة الليبية الحديثة.

كما تضم عائلته أحمد ضياء الدين أول رئيس وزراء لليبيا بعد الاستقلال في العهد الملكي لمرتين من تاريخ 24 ديسمبر 1951 إلى 18 فبراير 1954، والثانية من 22 يناير 1964 الي 18 مارس 1965.

وهناك أيضاً عمر مصطفى أبو القاسم المنتصر الذي حصل على العديد من المناصب في العهد السابق منها "أمين اللجنة الشعبية العامة " رئيس الوزراء.

وأغلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الخميس، باب الترشح لعضوية السلطة التنفيذية التي ستقود المرحلة الانتقالية في ليبيا، حتى الانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، حسب الآلية التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي بتاريخ 19 يناير/كانون الثاني 2021.

وكلفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لجنة مكونة من ثلاثة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي بالتحقق من أن الترشيحات للسلطة التنفيذية الجديدة تتوافق مع الشروط المعلن عنها.