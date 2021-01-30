اليونان: إجراءات أوروبا ضد تركيا ليس لها جدول زمني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، إن إمكانية اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات ضد تركيا ليس لها جدول زمني.

وأضاف نيكوس ديندياس خلال تصريحات صحفية، السبت، يجب على تركيا تحسين سلوكها والتوقف عن الاستفزازات التي تقوم بها، ولا يكفي فقط أن تظهر سلوكاً جيداً لكي تبقى الأمور على ما هي عليه.



وتابع، هدفنا ليس معاقبة تركيا، بل أن تتصرف بصفتها دولة تحترم التعايش السلمي بين دول الجوار، مشيرا إلى أن الأمر متروك لأنقرة لاغتنام الفرصة المتاحة لها والعودة للمسار الأوروبي.

وأعربت اليونان مرارا عن أملها أن تتحلى تركيا "بنهج إيجابي" إزاء مفاوضات بشأن مناطق متنازع عليها.

وخاض البلدان المتجاوران 60 جولة محادثات بين عامي 2002 و2016، إلا أن خططا لمناقشات كان من المزمع استئنافها العام الماضي انهارت بسبب إرسال أنقرة سفينة مسح إلى مياه متنازع عليها، وخلافات حول القضايا التي تجب تغطيتها.

وترغب أثينا في معالجة مسألة إعادة ترسيم المناطق البحرية في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط بينما تقول أنقرة إنه يجب التطرق إلى جميع القضايا بما فيها المجال الجوي ووضع بعض الجزر اليونانية في بحر إيجه.

وتتهم اليونان "تركيا" بتصعيد أنشطتها غير القانونية في شرق البحر المتوسط منتهكة القانون الدولي وقانون البحار.

وتنتهك تركيا الحدود البحرية لليونان، في محاولات مستميتة من أردوغان للسطو على موارد النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.

وقرر قادة الاتّحاد الأوروبي خلال قمة في بروكسل فرض عقوبات على تركيا بسبب تصرّفاتها "غير القانونيّة والعدوانيّة" في البحر المتوسّط ضد اليونان وقبرص، ولا سيما عمليات التنقيب عن الغاز التي قامت بها أنقرة في الأشهر الأخيرة في شرق البحر المتوسط في مناطق بحرية تتنازع السيادة عليها مع هذين البلدين.