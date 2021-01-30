ترشيح "حياة السود مهمة" لجائزة نوبل للسلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اقترح نائب نرويجي ترشيح حركة "حياة السود مهمة" المناهضة للعنصرية، والتي برزت مع مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد لنيل جائزة نوبل للسلام.

وقال بيتر إيدي، نائب عن اليسار الاشتراكي بالنرويج، إن الحركة التي تأسست عام 2013 في الولايات المتحدة، وبرزت بقوة العام الماضي "أصبحت من أقوى الحركات نفوذا في العالم لمحاربة الظلم العنصري".



وأضاف :"بدأت قبل بضع سنوات في الولايات المتحدة، ثم امتدت إلى عدة بلدان أخرى، ما عزز الوعي بأهمية مكافحة الظلم العنصري".

وبعد مقتل جورج فلويد على يد شرطي أبيض في مايو/ أيار 2020 في الولايات المتحدة أثناء اعتقاله، دعت حركة "حياة السود مهمة" العديد من المؤسسات في العالم للمطالبة بالتغيير وبتمثيل أفضل.

ورأى إيدي أنها "فتحت النقاش وجذبت الاهتمام في العديد من البلدان".

ويحق لعشرات الآلاف من الأشخاص (برلمانيون ووزراء من جميع البلدان وحاصلون على الجائزة وبعض أساتذة الجامعات..إلخ) تقديم ترشيح لنيل جائزة نوبل للسلام.

ويتم عادة المحافظة على سرية الترشيحات التي يجب إرسالها حتى 31 يناير/ كانون الثاني كحد أقصى، ما لم يعمد المبادرون إلى كشف خيارهم.

ومن المرشحين كذلك مؤسس ويكيليكس المثير للجدل جوليان أسانج، وثلاثة معارضين بيلاروسيين على رأسهم سفيتلانا تيخانوفسكا، ومنظمات تعمل من أجل التطعيم (تحالف اللقاحات غافي، وتحالف من أجل ابتكارات التأهب للوباء) وحرية الصحافة (مراسلون بلا حدود ولجنة حماية الصحافيين) والشبكة الدولية لتقصي الحقائق، كما تم ترشيح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ويتم منح جائزة نوبل في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ومنحت العام الماضي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.