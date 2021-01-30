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حتى 15 فبراير.. إيطاليا تمدد وقف الرحلات الجوية من البرازيل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 يناير 2021

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قال وزير الصحة الإيطالي روبيرتو سبيرانزا إن بلاده مددت اليوم السبت تعليق الرحلات الجوية من البرازيل 15 يوما أخرى.

 

وقال على فيسبوك: "وقعت أمرا جديدا يمدد وقف الرحلات من البرازيل ويمنع جميع من مروا بذلك البلد في الأربعة عشر يوما السابقة من دخول إيطاليا".

 

وكانت روما قد أعلنت تعليق الرحلات الجوية من البرازيل يوم 16 يناير وحتى نهاية الشهر بسبب سلالة فيروس الجديدة التي ظهرت في البرازيل.

 

وقال متحدث باسم الوزير إن التعليق سيستمر حتى 15 فبراير: "ومن الممكن تجديده".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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