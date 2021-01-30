شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الدولى لدراسة التطرف: قطر خصصت 37 مليون إسترلينى للإخوان فى بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كتاب "أوراق قطر"، عن أن النظام القطري، خصص 72 مليون يورو لمنظمات الإخوان في القارة الأوروبية، و37 مليون جنيه إسترليني للجماعة الإرهابية في بريطانيا، وذلك بحسب المركز الدولي لدراسة التطرف في جامعة كينجز لندن.

وأكدت تقارير غربية أن الأمير تميم بن حمد آل ثاني أهدر أموال الشعب القطري، على دعم الجماعات الإرهابية، وجمعيات الإخوان في قارة أوروبا، لفرض إيديولوجيات الجماعة على القارة العجوز.

فيما أكد مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية، أن قطر خصصت مليوني دولار شهريا لتنظيم القاعدة في العراق، و150 مليون دولار لتنظيم جبهة النصرة في سوريا، و20 مليون دولار لحركة الشباب في الصومال.

وفي عام 2017 قدم أمير قطر، 400 مليون دولار إلى كتائب حزب الله في العراق التابعة لإيران، وكشفت دراسة لمركز الأعمال الدولية أن النظام القطري أنفق 100 مليون دولار كفدية للتنظيمات الإرهابية، ونصف مليون دولار لمشروع الطائرات المسيرة لمليشيات الحوثي في اليمن، وتعتبر هذه الأموال مصدر أساسي في تمويل الجماعات الإرهابية.