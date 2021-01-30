الجزائر تنطلق في تلقيح مواطنيها ضد فيروس كورونا

جدة - عبدالحي حسين - اعطت الحكومة الجزائرية من ولاية البليدة، اليوم السبت، انطلاقة عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا في البلاد، والتي ستتم بنحو 8 آلاف مركز بين مؤسسات استشفائية وعيادات متعددة الخدمات ومؤسسات أخرى للصحة.

ووفقا لوكالة الأنباء الجزائرية، فإن العملية التي أشرف عليها وزير الصناعة الصيدلانية، تستهدف كمرحلة أولى قطاع الصحة و الاشخاص المسنين و المصابين بالأمراض المزمنة ليتم توسيعها الى بقية فئات المجتمع مستقبلا.

و كانت الجزائر قد استلمت أمس الجمعة بمطار بوفاريك العسكري الجرعات الأولى للقاح “سبوتنيك V ” من روسيا.