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الجزائر تنطلق في تلقيح مواطنيها ضد فيروس كورونا

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alyaoum24 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - اعطت الحكومة الجزائرية من ولاية البليدة، اليوم السبت، انطلاقة عمليات التلقيح ضد فيروس في البلاد، والتي ستتم بنحو 8 آلاف مركز بين مؤسسات استشفائية وعيادات متعددة الخدمات ومؤسسات أخرى للصحة.

ووفقا لوكالة الأنباء الجزائرية، فإن العملية التي أشرف عليها وزير الصناعة الصيدلانية، تستهدف كمرحلة أولى قطاع الصحة و الاشخاص المسنين و المصابين بالأمراض المزمنة ليتم توسيعها الى بقية فئات المجتمع مستقبلا.

و كانت الجزائر قد استلمت أمس الجمعة بمطار بوفاريك العسكري الجرعات الأولى للقاح “سبوتنيك V ” من روسيا.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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