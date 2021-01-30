حتى 15 فبراير.. إيطاليا تمدد وقف الرحلات الجوية من البرازيل

محمد الفلاح - السبت 30 يناير 2021

قال وزير الصحة الإيطالي روبيرتو سبيرانزا إن بلاده مددت اليوم السبت تعليق الرحلات الجوية من البرازيل 15 يوما أخرى.



وقال على فيسبوك: "وقعت أمرا جديدا يمدد وقف الرحلات من البرازيل ويمنع جميع من مروا بذلك البلد في الأربعة عشر يوما السابقة من دخول إيطاليا".

وكانت روما قد أعلنت تعليق الرحلات الجوية من البرازيل يوم 16 يناير وحتى نهاية الشهر بسبب سلالة فيروس كورونا الجديدة التي ظهرت في البرازيل.

وقال متحدث باسم الوزير إن التعليق سيستمر حتى 15 فبراير: "ومن الممكن تجديده".