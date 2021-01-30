حكام الإمارات يعزون رئيس زيمبابوي في وفاة شقيقته وعدد من المسؤولين

محمد الفلاح - السبت 30 يناير 2021

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات" برقية تعزية إلى ايمرسون منانغاغوا رئيس جمهورية زيمبابوي، وذلك في وفاة شقيقته وعدد من الوزراء وسفير جمهورية زيمبابوي لدى دولة الامارات إثر إصابتهم بفيروس "كوفيد - 19".



كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس ايمرسون منانغاغوا.