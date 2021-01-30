اليمن تشارك في إحتفال ذكرى إعتماد الإعلان العالمي للتعليم المتوازن والشامل

محمد الفلاح - السبت 30 يناير 2021

شارك وزير التربية والتعليم طارق العكبري، اليوم، عبر تقنية الإتصال المرئي، في الإحتفال الرسمي لذكرى إعتماد الإعلان العالمي للتعليم المتوازن والشامل الذي نظمته منظمة التعاون التعليمي في مقرها بدولة جيبوتي الشقيقة .



وجرى في الاحتفال، الإعلان عن تثبيت يوم الـ 29 من يناير من كل عام يومياً عالمياً للتعليم المتوازي الشامل، وكذا الإعلان أيضا عن الشعار الرسمي لمنظمة التعاون التعليمي .

ويهدف الاعلان إلى المساهمة في بناء بديل ثالث من أجل التنمية الشاملة من خلال التعليم المتوازن والشامل .

وفي الحفل، أكد وزير التربية والتعليم على أهمية استشعار المسؤولية لتقديم خدمات تعليمية أفضل في ظل ما يمر به العالم من جائحة فيروس كورونا المستجد.

فيما أكد وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بالدول المؤسسة لمنظمة التعاون التعليمي والدول الموقعة عن الإعلان العالمي للتعليم المتوازن والشامل، على توحيد الجهود ومواجهة التحديات للوصول إلى تعليم يساعد المجتمعات في بناء مستقبل تعليمي أفضل، وتعزيز التعاون في تطوير العملية التعليمية والتربوية وفق المهام المشتركة .

الجدير ذكره، ان بلادنا تعد من أوائل الدول المؤسسة لمنظمة التعاون التعليمي والموقعة على الميثاق التأسيسي للمنظمة، والتي اعتمدت الإعلان العالمي للتعليم المتوازن والشامل.