شكرا لقرائتكم خبر عن مئات التونسيين يحتجون على انتهاكات الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك مئات التونسيين في مسيرات في العاصمة التونسية اليوم السبت للاحتجاج على انتهاكات الشرطة التي يقولون إنها تعرض للخطر الحريات التي اكتسبوها في 2011.

وتصدى مئات من رجال الشرطة للمتظاهرين مما أدى إلى وقوع مناوشات. ورشق بعض المحتجين رجال الشرطة بالزجاجات في حين ضرب رجال الأمن المتظاهرين بالعصي.

وتشهد تونس احتجاجات يومية تقريبا منذ منتصف يناير، ووسط اشتباكات متقطعة اعتقلت الشرطة أكثر من ألف شخص أثناء المظاهرات على مدى الأسبوعين الماضيين احتجاجا على عدم المساواة المالية وتهميش المناطق الفقيرة وما يصفه المتظاهرون بممارسات وبطش الشرطة.