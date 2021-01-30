شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 775 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 775 إصابة جديدة بفيروس كورونا , مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 618922 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 5 وفيات جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13041, فيما تم تسجيل 1317 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 590857 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق 15024 مصاباً , منهم 171 في غرف العناية المركزة.