شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تبدأ التطعيم بلقاح "سينوفارم" الصيني اعتبارا من الغد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الصحة في دبي عن بدء التطعيم بلقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19-" اعتبارا من يوم غد الأحد.

وقالت الدكتورة فريدة الخاجة رئيس اللجنة التوجيهية لتطعيم "كوفيد19-" في هيئة الصحة بدبي، إن الهيئة ستخصص اعتبارا من يوم غد الأحد ثلاثة مراكز صحية لتطعيم كافة المواطنين والمقيمين ممن هم فوق (60 سنة) وحاملي إقامة دبي باللقاح.

ولفتت الخاجة في تصريح للصحفيين اليوم السبت إلى أن الهيئة ستتوسع في حملة التطعيم بلقاح سينوفارم خلال المرحلة المقبلة.

وكانت هيئة الصحة في دبي قد اعتمدت الشهر الماضي التطعيم بلقاح تحالف شركتي فايزر الأمريكية/بيونتيك الألمانية.